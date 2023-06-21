Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları Başladı

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Su topu Grup müsabakaları Yozgat ve Bursa'da başladı. İki grupta ilk 6'ya giren toplamda 12 kadın, 12 erkek takımı 23-26 Temmuz arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katılacak.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Su topu Grup müsabakaları Yozgat ve Bursa'da başladı. İki grupta ilk 6'ya giren toplamda 12 kadın, 12 erkek takımı 23-26 Temmuz arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katılacak.

Yozgat'ta 35 ilden 10 erkek, 8 kadın olmak üzere toplam 18 takımın katılımıyla başlayan müsabakalar Cuma günü tamamlanacak. Yozgat ve Bursa'da yapılan müsabakalarda ilk 6'ya giren kadın ve erkek takımları Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak.

"YILDIZLAR LİGİNDE İLLERİNİ TEMSİL EDECEKLER"

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar 2023 Sezonu Su Topu Grup müsabakalarına 35 ilden 10 erkek, 8 kadın takımı katıldı. Cuma gününe kadar devam edecek müsabakaların ilk günü oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, devam eden müsabakalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar 2023 Sezonunda Yozgat ilimizde Su Topu Grup müsabakalarını gerçekleştireceğiz. İlimize 10 erkek, 8 bayan olmak üzere toplamda 255 sporcu ile müsabakalarımızı gerçekleştirmek üzereyiz. Burada dereceye giren arkadaşlarım ve takımlarımız Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazanacaklar. Burada ilk 6'ya giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na katılıp, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde kendi illerini temsil edecekler."