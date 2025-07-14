Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
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Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı. Genç sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Pazarsuyu Deresinde 3 gün boyunca süren Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Antalya'dan katılan genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda kadın, erkek ve karma kategorilerinde dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllerini aldı.

Sporcuların heyecanına ortak olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, "Anadolu Yıldızlar Ligi gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladı. Karadeniz'in eşsiz doğasında bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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