Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Müsabakaları Samsun'da Başladı
2024-25 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol müsabakaları, 16 erkek ve 16 kız takımın katılımıyla Samsun'da, Tekkeköy ve Canik spor salonlarında başladı. Müsabakalar 6 Ağustos'ta sona erecek.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-25 sezonu hentbol müsabakaları, Samsun'da başladı.
Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu ile Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.
Erkekler ve kızlarda 16'şar takımın mücadele ettiği müsabakalarda grup aşamasında günde 8 maç oynanacak.
Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu tesis amiri Aşkın Atan, ilk 3 gün sonunda yarı finale çıkacak takımların belli olacağını ifade etti.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Spor