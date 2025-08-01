Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Müsabakaları Samsun'da Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Müsabakaları Samsun'da Başladı
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2024-25 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol müsabakaları, 16 erkek ve 16 kız takımın katılımıyla Samsun'da, Tekkeköy ve Canik spor salonlarında başladı. Müsabakalar 6 Ağustos'ta sona erecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-25 sezonu hentbol müsabakaları, Samsun'da başladı.

Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu ile Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.

Erkekler ve kızlarda 16'şar takımın mücadele ettiği müsabakalarda grup aşamasında günde 8 maç oynanacak.

Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu tesis amiri Aşkın Atan, ilk 3 gün sonunda yarı finale çıkacak takımların belli olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Spor
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