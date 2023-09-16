Anadolu Üniversitesi Spor, Nuri Fatih Aydın ve Ulaş Yılmaz'ı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor, yaz transfer döneminin son gününde orta saha oyuncuları Nuri Fatih Aydın ve Ulaş Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

2023-2024 TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezona galibiyetle başlayan Anadolu Üniversitesi Spor, transfer çalışmalarına devam etti. Mavi-beyazlı ekipten yapılan duyuruda, süper Lig ekibi Ankaragücü'nün altyapısında yetişip takımın formasını giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Ulaş Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca, Eskişehirspor'un altyapısında yetişen, Bozüyükspor, Ç. Dardanel, Kastamonuspor, Sarıyer, Sakaryaspor, Yeni Malatya ve Karşıyaka takımlarında top koşturan 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldığı da bildirildi.

26 Haziran'da başlayan 2023-2024 futbol sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 15 Eylül'de sona ererken TFF'nin açıklamasına göre, ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. - ESKİŞEHİR