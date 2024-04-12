Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Efeler 09 maçı için hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, TFF 3. Lig'in 28. haftasında Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynayacağı Efeler 09 maçı için Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı.
Anadolu Üniversitesi, Teknik Direktör Engin Çalışır yönetimindeki antrenmanla Efeler 09 maçının hazırlıklarının Eskişehir ayağını tamamladı. Mavi-beyazlar son hazırlarını Aydın'da tamamlayacak. Yarın Aydın'a gidecek olan Eskişehir temsilcisi galibiyetle dönmek istiyor. - ESKİŞEHİR