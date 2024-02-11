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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti

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TFF 3. Lig'in 19. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti. İbrahim Zeytin ve Furkan Tuncer'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Anadolu Üniversitesi, galibiyeti korudu.

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Pazarspor, sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anadolu Üniversitesi, İbrahim Zeytin'in 14 ve 45+1. dakikada, Furkan Tuncer'in 32. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun 66. dakikada attığı golle farkı ikiye düşüren Pazarspor ise, maçın devamında rakip fileleri bir kez daha havalandıramadı. Deplasmandan galibiyetle dönen Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü önümüzdeki hafta Turgutluspor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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