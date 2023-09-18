Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amber Çay Eynesil Belediyespor'u mağlup etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sahasında Amber Çay Eynesil Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde ikide iki yaptı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sahasında ağırladığı Amber Çay Eynesil Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve ligde ikide iki yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grupta lige galibiyetle başlayan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, ligdeki ikinci galibiyetini taraftarı önünde aldı. Mavi-beyazlı ekip, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda Giresun temsilcisi Amber Çay Eynesil Belediyespor'u konuk etti. Taraftarların ilgi gösterdiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda oyundaki baskısını artıran Anadolu Üniversitesi,77. Dakikada İbrahim Zeytin'in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Anadolu Üniversitesi, karşılaşamadan galip ayrıldı.

Bu galibiyetle ligde ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkaran Anadolu Üniversitesi 3'üncü haftada deplasmanda Amasya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR