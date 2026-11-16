Anadolu Efes, yarın Dubai Basketbol deplasmanında 925. Avrupa maçına çıkacak

Anadolu Efes, yarın Dubai Basketbol deplasmanında 925. Avrupa maçına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, EuroLeague 12. haftasında yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak. Anadolu Efes, bu maçla Avrupa kupalarındaki 925. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar ligde 5 galibiyet, 6 yenilgiyle 12. sırada.
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak.
Coca-Cola Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son maçında İtalya'nın Virtus Bologna takımını 103-91 yendi.
11. haftada Olympiakos'a 101-72 yenilen Dubai Basketbol 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 925. maçı
Anadolu Efes, Dubai Basketbol maçıyla Avrupa'da 925. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 924 karşılaşmada 511 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 677. maçını yapacak. Ligdeki 676 müsabakanın 354'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'sinde mağlup oldu.
İlk kez geçen sezon birbirlerine rakip olan iki takımın geride kalan 2 maçta birer galibiyeti bulunuyor.