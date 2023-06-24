Anadolu Efes, Tyrique Jones'u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Erdem Can'ı getiren İstanbul ekibi, Türk Telekom'un pivot oyuncusu Tyrique Jones'u da 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor