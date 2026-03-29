Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, evinde TOFAŞ'ı 92-82'lik skorla mağlup etti. Maçın devre skoru 51-43 olarak belirlendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Loyd 19, Weiler-Babb, Poirier 6, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 14, Beaubois 6, Şehmus Hazer 9, Smits 5, Dozier 2, David Mutaf 17, Jones 7

TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 8, Blazevic 21, Besson 4, Floyd 18, Özgür Cengiz 2, Kidd 2, Furkan Korkmaz 4

1. Periyot: 21-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 67-70

Beş faulle çıkan oyuncu: 34.09 Perez (TOFAŞ)

Kaynak: AA / Can Öcal
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten