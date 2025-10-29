Anadolu Efes, Paris Basketbol'u 90-80 Yenerek Galibiyetine Ulaştı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketbol'u 90-80 yendi.

Adidas Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 21-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta Ercan Osmani'nin etkili performansıyla skorer oyun sergileyen Anadolu Efes, devre arasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Isaia Cordinier'nin basketleriyle 10-1'lik skorla giren lacivert-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 40-56. Paris Basketbol, Anadolu Efes'in sert savunması karşısında hücumda ritim bulmakta zorlandı. Rakibini ilk devrede olduğu gibi top kayıplarına zorlamaya devam eden konuk takım, final periyoduna 69-60 üstünlükle girdi.

Periyodun bitimine 3 dakika 10 saniye kala peş peşe iki teknik faul alan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, oyundan ihraç edildi.

Paris Basketbol'un skorer ismi Nadir Hifi'yi maç boyunca iyi savunan Anadolu Efes, son çeyrekte Shane Larkin'in de devreye girmesiyle mücadeleden 90-80 galip ayrıldı.

Larkin 19, Ercan Osmani ise 18 sayıyla lacivert-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Nadir Hifi ve Sebastian Herrera'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üçüncü galibiyetini elde etti. Paris Basketbol ise üçüncü yenilgisini yaşadı.