Haberler

Anadolu Efes, Panathinaikos'a 95-81 Mağlup Oldu

Anadolu Efes, Panathinaikos'a 95-81 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroLeague'in 5'inci haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunan takımı Panathinaikos karşısında 95-81'lik skorla mağlup oldu. Maçta Cedi Osman 29 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Anadolu Efes'ten Ercan Osmani ve Papagiannis sakatlıkları nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kaldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 5, Larkin 18, Cordinier 5, Papagiannis 4, Ercan Osmani 4, Loyd 13, Jones 4, Smits 7, Swider 3, Dozier 15, Beaubois 3, Şehmus Hazer

PANATHINAIKOS: Shorts 7, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 15, Nunn 4, Grant 11, Holmes 10, Neocartes, Kalaitzakis 3, Toliopoulos, Mitoglou, Rogkavopoulos

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-69

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5'inci haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ettiği maçtan 95-81 mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımdan Ercan Osmani'nin 40'ıncı saniyedeki pota altı sayısıyla başlayan ve karşılıklı sayılarla dengede geçen ilk periyodun ilk beş dakikası 12-12 berabere tamamlandı. Çeyreğin sonuna 2.57 dakika kala Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle öne geçen konuk ekip Cedi Osman'ın 6 saniye kala kullandığı serbest atışlarla ilk periyottan 22-21 önde ayrıldı.

2'nci periyoda 8-2'lik bir seriyle giren Panathinaikos farkı açmaya başlarken periyot sonunda Larkin'le etkili olan ev sahibi ekip ilk yarının bitimine 23 saniye kala Beaubois'in 3 sayılık atışıyla maç içerisinde 8 sayıya kadar çıkan farkı 1 sayıya indirmeyi başardı ve soyunma odasına 43-42'lik skorla geride gitti.

İkinci yarıya özellikle Larkin ve Smits ile bulduğu sayılarla başlayan ev sahibi ekip ilk beş dakikayı da 6 sayı geride kapadı. Özellikle iki uzun oyuncusunun sakatlanmasının ardından pota altı savunmasında sorun yaşayan ve farkın açılmasına engel olamayan Anadolu Efes, 3'üncü çeyrekten de 69-52 geride ayrıldı.

Son çeyrekte art arda bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı eritmeye çalışan fakat başarılı olamayan Anadolu Efes maçtan 95-81 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer isimi Yunan ekibinden 29 sayıyla Cedi Osman olurken, Ömer Faruk Yurtseven de takımının galibiyetine 15 sayılık katkı verdi.

ERCAN OSMANİ VE PAPAGIANNIS SAKATLANDI

Maçı başlamasının ardından 3'üncü dakika içerisinde sakatlanarak soyunma odasına giden Ercan Osmari'nin ardından Papagıannıs'de sakatlandı. İlk yarının tamamlanmasına 5.28 kala Papagiannis pota altındaki pozisyon sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Yunan oyuncunun yaşadığı ciddi sonrası sonrası Panathinaikos benchi de koşarak yana geldi ve destek verdi. Anadolu Efes'in başarı pivotu sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Her iki oyuncu da ikinci yarı benchteki yerlerini alamadı.

TARAFTAR SALONU DOLDURDU

Lacivert-beyazlı takımın taraftarları salonu doldurarak takımlarına maç boyu tezahüratlarla destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.