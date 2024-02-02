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Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu mağlup etti

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci haftasında evinde Olimpia Milano'yu 79-73 mağlup etti. Shane Larkin 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

ANADOLU EFES: Erten Gazi, Larkin 19, Clyburn 8, Willis 9, Pleiss 17, Thompson 9, Beaubois 4, Bryant 9, Jones 4

OLIMPIA MILANO: Napier 7, Hall 2, Shields 17, Melli 2, Voigtmann 16, McGruder 16, Lo 2, Poythress, Tonut 3, Mirotic 6, Hines 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

DEVRE: 34-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-50

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci haftasında evinde Olimpia Milano'yu 79-73 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 19 sayıyla Shane Larkin oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 10'uncu galibiyetini elde ederken, Olimpia Milano ise 15'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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