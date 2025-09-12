Anadolu Efes, Gloria Pre-Season Games 2025'te Lokomotiv Kuban'a Yenildi
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' basketbol turnuvasında Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban'a 88-84 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı önde kapatan Anadolu Efes, üçüncü periyotta geriye düştü.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'a 88-84 mağlup oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 22-22 eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, devre arasına 46-43 önde girdi.
Üçüncü periyodu 73-65 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, maçı 88-84 kazandı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor