Anadolu Efes, Gloria Pre-Season Games 2025'te Lokomotiv Kuban'a Yenildi

Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' basketbol turnuvasında Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban'a 88-84 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı önde kapatan Anadolu Efes, üçüncü periyotta geriye düştü.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 22-22 eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, devre arasına 46-43 önde girdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 22-22 eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, devre arasına 46-43 önde girdi.

Üçüncü periyodu 73-65 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, maçı 88-84 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
