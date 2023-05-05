Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 106-82 mağlup etti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Gaziantep Basketbol'u 106-82 mağlup etti. Bu maçın ardından Anadolu Efes 19 galibiyete yükselirken, Gaziantep Basketbol ise 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.