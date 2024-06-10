Üye Girişi
Haberler

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko : Wilbekin 17, Papagiannis 12, Hayes-Davis 16, Pierre 6, Calathes 10, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 4, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer 5, Metecan Birsen

Anadolu Efes : Larkin 14, Bryant 9, Rıdvan Öncel 2, Oturu 12, Willis 20, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz, Burak Can Yıldızlı

1. Periyot: 16-13

Devre: 39-34

3. Periyot: 56-56

5 faulle çıkan: 33.36 Bryant, 38.02 Oturu ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Wilbekin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla skor 7-0'a geldi. Anadolu Efes'te Ercan Osmani pota altında etkili olurken, lacivert-beyazlı takım çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. İlk çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun 16-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyot Fenerbahçe Beko'nun 4-0'lık serisiyle başladı: 20-13. Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 10-3'lük seri yakalayan Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 23-23. Karşılıklı basketlerin ardından Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla Anadolu Efes maçta ilk kez öne geçti: 25-27.

Larkin'in 3 sayılık basketinin ardından Wilbekin ve Sertaç Şanlı'yla 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko yeniden öne geçti: 32-30.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler devreyi 39-34 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes farkı önce 3 sayıya indirdi, ardından Willis'in 3 sayılık basketiyle eşitliği yakaladı: 44-44.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes'te takımın en skorer ismi Ercan Osmani ile Elijah Bryant dörder faule ulaştı.

Çeyreğin son bölümüne kadar iki takım da karşılıklı sayılarla eşitliği bozamadı: 54-54.

Fenerbahçe Beko'da Papagiannis, Anadolu Efes'te de Doğuş Özdemiroğlu son hücumlarda basketi bulurken, çeyrek 56-56'lık eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın son çeyreğine Fenerbahçe Beko pota altından bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Papagiannis ve Sertaç Şanlı'yla 9 sayı bulurken skor da 65-60'a geldi.

Bryant'ın 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle fark 7 sayıya çıkarken, Anadolu Efes mola aldı: 72-65.

Molanın ardından savunmada etkili olan lacivert-beyazlılar, pota altı basketleriyle farkı 1 sayıya indirdi: 72-71.

Kalan sürede iki ekip de pota altı ve serbest atışlarla skor üretirken, bitime 24 saniye kala Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 80-80.

Bitime 3.8 saniye kala Willis'in faulü sonrasında 2 serbest atış kullanan Hayes-Davis, bu atışlardan birini sayıya çevirdi: 81-80.

Son topu kenardan kullanan Anadolu Efes, Larkin'le çember altından sayıyı bulurken maçı da 82-81 kazandı.

Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmayı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, taraftarı önündeki bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Sigorta Türkiye Basketbol Süper Lig Spor Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi! Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title