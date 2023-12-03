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Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u uzatmada mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında normal süresi 84-84 biten karşılaşmada Anadolu Efes, uzatma periyodu sonunda Aliağa Petkimspor'u 101-92 mağlup etti. Anadolu Efes, aldığı bu galibiyetle liderliğe yükseldi.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Yunus Sonsırma 11, Zoriks 14, Thomas 10, Aldridge 14, Simmons 5, Emre Tanışan 3, Efianayi 18, Mahir Ağva 14, Yavuz Gültekin 3, Tayfun Erülkü

Anadolu Efes : Erten Gazi 13, Beaubois 27, Erkan Yılmaz 11, Hollatz 9, Jones 6, Emre Melih Tunca, Thompson 20, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Daum 11

1. Periyot: 17-26

Devre: 35-51

3. Periyot: 55-68

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkan: 36.26 Efianayi (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında normal süresi 84-84 biten karşılaşmada Anadolu Efes, uzatma periyodu sonunda Aliağa Petkimspor'u 101-92 mağlup etti.

Anadolu Efes, aldığı bu galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun yenildiği haftada liderliğe yükseldi.

İlk 5 dakikası Anadolu Efes'in 12-11 üstünlüğüyle geçilen müsabakada kalan bölümde daha etkili olan konuk ekip, 11 sayılık farka (15-26) ulaştığı periyodu 26-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda Erkan, Jones ve Thompson'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 19-33. Ev sahibi ekip, Emre, Thomas ve Efianayi'nin basketleriyle farkı 8 sayıya (27-35) indirse de Anadolu Efes soyunma odasına 16 sayı farkla 51-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 18 sayıya (37-55) yükselten Anadolu Efes, son 2 dakikasına 64-53 önde girdiği periyodu 68-55 üstün tamamladı.

Dördüncü periyoda Mahir, Zoriks ve Aldridge'ın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 33. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 64-68. Son 2 dakikaya 80-73 önde giren Anadolu Efes karşısında Aliağa Petkimspor, Zoriks'in faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala 84-84 beraberliği sağladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma periyoduna Ercan, Erkan ve Thompson'la 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, son bölümde Erten ve Thompson'la üstü üste 3 sayılık basketler bulduğu müsabakadan 101-92 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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