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Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmayı başardı. Başantrenör Tomislav Mijatovic, oyuncuların mücadele gücünden memnun olduğunu belirtti ve başarılarının sezon boyunca devam etmesini umduğunu ifade etti.

Anadolu Efes'te başantrenör Mijatovic ve oyuncular açıklamalarda bulundu

Gökhan HEBEPCİ – Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, – ANADOLU Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, "Takımımda sahaya çıkan her oyuncum gerekli katkıyı verdi. Harika bir karakter ortaya koydular, onlardan istediklerimizi yaptılar. Umarım bu başarıyı sezon içinde de devam ettiririz" dedi.

Basketbolda 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü. Mücadelenin ardından başantrenör Tomislav Mijatovic, Doğuş Özdemiroğlu ve Erkan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Tomislav Mijatovic, sezona başlamak için harika bir sonuç aldıklarını belirterek, "İki takımı da tebrik ediyorum. Muhteşem mücadele ettiler. Takımımda sahaya çıkan her oyuncum gerekli katkıyı verdi. Harika bir karakter ortaya koydular, onlardan istediklerimizi yaptılar. Umarım bu başarıyı sezon içinde de devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Tomislav Mijatovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Basketbol 40 dakikalık bir oyun. Maçın hiçbir anında duraksayamazsınız, konsantrasyonu kaybedemezsiniz. Ercan çok önemli bir hücum ribaundu aldı. Bu şekilde maçı kapatmayı başardık."

Mijatovic, Mücadelenin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen ABD'li oyun kurucu Elijah Bryant'ın performansına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bryant, çok uzun süredir ailemizin parçası. Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu olduğu için maçın gerekliliklerini biliyor. Kendisi takımın en kilit oyuncularından biri. Bugün de harika bir performans gösterdi."

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU: DAHA AZ HATA YAPARAK MAÇI KAZANMASINI BİLDİK

Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, sezona kupa morali ile başlayacaklarını ifade ederek, "Sezon öncesi moral açısından bizim için önemli bir maçtı. Hem kendimizi test etmek açısından hem de kupa için iyi bir maç oldu. Bu hedef doğrultusunda da maça çıkmıştık. Kafa kafaya çok da güzel bir maç oldu. Daha az hata yaparak maçı kazanmasını bildik. Kupayı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Bugün törenle açılan Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili de Doğuş, "Burası çok güzel bir salon. Umarım uzun süreler boyunca Türk basketboluna hizmet eder. Biz de buradaki ilk maçı ve kupayı kazanmış olduk. O yüzden de tarihe geçtiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ERKAN YILMAZ: ANADOLU EFES'İ GEREKTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Lacivert-beyazlı takımda Erkan Yılmaz ise "Bizim için sezona iyi bir başlangıç oldu. Sahada da takım olarak iyi şeyler yaptık. Tabii ki de hatalarımız oldu ama sezon başındayız. Yeni bir yapılanmadayız, takımımıza eklenen arkadaşlarımız oldu. Ancak kupayla başlamak çok büyük bir motivasyon oldu. En iyi şekilde devam edip, Anadolu Efes'i gerektiği yerlere taşımak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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