Üye Girişi
Haberler

Ampute Milli Futbol Takımı Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Ampute Milli Futbol Takımı Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ampute Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken, halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncular, kabrinde dua ederek Ertaş'ın anısını yaşattı.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti.

Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, bugünkü antrenmandan önce Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, Kırşehir'de Balkan Şampiyonası'na hazırlandıklarını anımsattı.

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı mezarı başında ziyaret ettiklerini aktaran Temiz, "Gönüller kenti Kırşehir'imizde, gönül insanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek ruhuna Fatiha okuduk. Kendisi çok büyük bir değerdi. En azından kabrini ziyaret edebilme fırsatımız oldu. Mekanı cennet olsun." dedi.

Oyunculardan Umutcan Köse de kamp için geldikleri Kırşehir'de eserlerini ve türkülerini unutmadıkları, çok sevdikleri Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Eyüp Alpaslan ise "Neşet Ertaş'ın türkülerini severek dinliyordum. Kırşehir'de kabrine geldik, dua ettik. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Spor

Yerel Haberler Kültür Sanat Neşet Ertaş Futbol Kültür Sanat Spor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji uyardı: Kış bastırıyor, kar yağışı 10 santimi bulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar? İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.