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Ampute futbolda Türkiye Kupası, İstanbul'da sahibini bulacak

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Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi, 19-20 Haziran'da İstanbul'da oynanacak maçlarla belli olacak. Yarı final ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi, İstanbul'da yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre kupada yarı final maçları, 19 Haziran Cuma günü oynanacak.

İlk yarı final maçı, saat 16.00'da lig şampiyonu Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak.

Başkent Ampute Futbol Gücü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü arasındaki diğer yarı final müsabakası, saat 18.00'de başlayacak.

Final karşılaşması ise 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

Ampute futbolda Süper Kupa karşılaşması da 21 Haziran Pazar günü saat 17.00'de yine İstanbul'da yapılacak.

Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanacak tüm müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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