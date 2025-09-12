Haberler

Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 Mağlup Ederek Şampiyonaya Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 Mağlup Ederek Şampiyonaya Başladı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası'nın açılış maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0'lık skorla yendi. Trabzon'daki karşılaşmada, Tuncay Efe Hankulu'nun iki golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan milli takım, ikinci yarıda Kemal Güneş ve Ömer Güleryüz'ün golleriyle farkı artırdı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası'nın açılış maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'yı 5-0 mağlup etti.

Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı Tuncay Efe Hankulu'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milliler, Kemal Güneş ve Ömer Güleryüz'ün kaydettiği gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
