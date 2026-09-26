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Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Nijerya, Mısır'la eşleşti

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, 13-22 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın grup kuraları çekildi. Son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

Meksika'da düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılacak Türkiye'nin, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 13-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup kuraları çekildi.

"Son dünya şampiyonu" ünvanıyla organizasyona katılacak Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

San Juan de los Lagos kentinin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda, dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.

Kaynak: AA
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