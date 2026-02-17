Ankara'da düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin kura çekimi yapıldı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin tanıtım toplantısı ve kura çekimi, organizasyona ev sahipliği yapacak Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, EAFF Başkanı Mateusz Widlak ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

EAFF Başkanı Widlak, Türkiye'nin "futbol ülkesi" olduğunu vurgulayarak, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Türkiye'nin ampute futbola desteği çok önemli. Burada daha önce Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni düzenledik. Şimdi, ilk defa yapılacak Ampute Futbol Avrupa Ligi için kapılarınızı açtınız, teşekkür ediyoruz. Bunun da çok başarılı bir turnuva olacağına inanıyorum." diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş ise ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün kupayı kazanacağına inandığını belirterek, "Avrupa Ligi'nin Ankara'da yapılması bizim için çok önemli. Başkent Ampute Futbol Gücü'nden geçen yılki başarıyı tekrar etmelerini bekliyorum. Ampute Futbol Milli Takımımız da güzel başarılar elde etti. Turnuvaya katılan herkese başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir turnuva olur ve bundan sonra da Ankara bu tür uluslararası turnuvalarla anılmaya devam eder. Sporun her türlüsüne destek oluyoruz. Şu an 30 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bununla yetinmiyoruz. Ankara'da herkesin spor yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübü Başkanı Rahmi Özcan da destekleri için Yavaş'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kulübümüz adına burada bulunmaktan ve kulübümüzü temsil etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. Yolculuğun başlangıç seviyesinde olmamıza rağmen 3 kupayla karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

Eşleşmeler

Ampute Futbol Avrupa Ligi'nde takımlar, üçerli iki grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar, çapraz şekilde yarı finalde karşılaşacak.

Ankara'da 23-25 Nisan tarihlerinde 6 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonun kura çekimini, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve dünya şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman gerçekleştirdi.

Ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile eşleşti. B Grubu'nda ise Vicenza (İtalya), Club Brugge (Belçika) ve Slask Wroclaw (Polonya) yer aldı.