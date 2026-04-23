Ampute Futbol Avrupa Ligi, Ankara'da başladı
-Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'ndaki 2 maçında da kazanarak yarı finale yükseldi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) faaliyet takviminde ilk defa yer alan Ampute Futbol Avrupa Ligi, Ankara'da başladı.
Başkent Ampute Futbol Gücü, Eryaman Spor Köyü'ndeki organizasyonun ilk maçında A Grubu'nda Fransa takımı Olimpik Marsilya, ikinci karşılaşmasında ise Ukrayna temsilcisi Crusaders ile karşılaştı.
Olimpik Marsilya'yı 13-0 mağlup eden, Crusaders takımını da 11-0 yenen Başkent ekibi, adını yarı finale yazdırdı.
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları, yarın saat 15.00 ve 17.00'de oynanacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel