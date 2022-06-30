Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Amerikan Güreşi WWE sunucusu Kayla Braxton, kendisiyle alakalı bir itirafta bulundu. Amerika'da bazı eyaletlerde kürtajın yasaklanmasını eleştirerek, annesinin uğradığı tecavüz sonucu kendisinin dünyaya geldiğini söyledi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, kürtajı ABD'de anayasal hak yapan 1973 tarihli Roe v. Wade davasını bozma kararı aldı. ABD'de artık kürtaj anayasal hak sayılmıyor ve bazı eyaletlerde şimdiden kürtaj klinikleri kapatılmaya başlandı. WWE'nin ünlü sunucusu Kayla Braxton, bu karara tepki veren insanlar arasında yer aldı.

Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

İTİRAF ETTİ

People.com sitesinde yer alan habere göre, WWE'nin sunucusu Kayla, annesinin kimliği belirsiz bir adam tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra kendisine hamile kaldığını yazdı. Annesinin kendi hür iradesiyle doğurmayı seçtiğini söyleyen Braxton, "Ben bir tecavüz ürünüyüm. Anneme bir yabancı tarafından tecavüz edildi. Bugüne kadar ikimizin de öz babamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bana sahip olmayı seçti. Bir yasa ona zorunda olduğunu söylediği için değil. Her zaman bizim seçimimiz olmalı" ifadelerini kullandı.

Amerikan Güreşi sunucusundan çarpıcı itiraf: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title