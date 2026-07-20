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Amedspor'un ikinci etap kampı Burdur'da başladı

Amedspor'un ikinci etap kampı Burdur'da başladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Amedspor, ikinci etap hazırlık kampı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Minik taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Kamp 6 Ağustos'ta sona erecek.

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Amedspor'un ikinci etap kampı Burdur'da başladı.

Yeni sezon için ilk hazırlık kampını Erzurum'da yapan Amedspor, ikinci etap kamp için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Erzurum kampının ardından 3 gün izin yapan Amedspor kafilesi, ikinci etap kamp çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Amedspor kafilesini, Burdur'da minik taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Amedspor'un Burdur kampı 6 Ağustos'ta sona erecek.

Süper Lig'in yeni ekibi Burdur'daki ilk antrenmanını teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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