Amedspor Başkanı Eren: Süper Lig Hedefi İçin Umutluyuz

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, kulübün Süper Lig hedefinin giderek daha ulaşılabilir hale geldiğini belirtti. Futbolculara ve teknik heyete olan güvenlerinin sonsuz olduğunu vurgulayan Eren, taraftardan destek istedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, kısa sürede aldıkları puanların kendilerini Trendyol Süper Lig hedefi için umutlandırdığını söyledi.

Kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eren, teknik heyete ve futbolcularına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi.

Eren, "Bu kısa süredeki puanlarımız bizi Süper Lig hedefi konusunda daha da umutlandırdı ve bu hedefe daha da yaklaştırdı." ifadesini kullandı.

Güzel futbolun kamuoyunun en büyük beklentisi olduğunu fakat ligin çok zor olduğunu dile getiren Nahit Eren, şöyle konuştu:

"Takımların neredeyse tamamına yakını birbirine denk takımlar. Her gün sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Zorlu ama bizi hedeflerimizden asla geri bırakacak kadar zorlu değil. Çünkü Amepspor'un şu anki motivasyonu bu ligde hiçbir kulüpte olmadığı kanaatindeyim. Amedspor'un bir aile, bir bütün olarak sahip olduğu şu anki motivasyona hiçbir kulübün sahip olmadığını gözlemleyebiliyorum. Gittiğim deplasman karşılaşmalarında da bunu gözlemledim."

Taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını rica eden Eren, "Bu uzun bir maraton. Önümüzde henüz onlarca maç var. Henüz ilk yarıyı tamamlayamadık. İlk yarı için önümüzde altı karşılaşma var. Sonraki karşılaşmayı da hesapladığınız zaman Amedspor'un geçen yılın aynı döneminin çok üstünde olduğunun farkındayız. Bu anlamda iyi bir motivasyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
