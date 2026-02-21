Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, şampiyonlukta iddialı Açıklaması

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, şampiyonlukta iddialı Açıklaması
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, sezonun başından beri yaşadıkları puan kayıplarına rağmen şampiyon olacağına inandığını ifade etti. Eren, hakem hatalarını ve takım üzerindeki baskıları eleştirerek taraftarların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Trendyol 1. Lig ekibinin başkanı Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir yarış içinde olduklarını belirterek, zaman zaman puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi.

Takıma ve taraftarlara güvendiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Özellikle Sakarya spor maçıyla başlayan, taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar ile hakem hataları, son Sarıyer maçıyla birlikte Amed spor'a yönelik kaygı verici bir tablo ortaya koymuştur."

Hakemlerle ilgili bugüne kadar değerlendirme yapmadığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Sarıyer maçında, spor kamuoyunun ve deneyimli hakemlerin de ifade ettiği üzere gol olmayan bir pozisyonda futbolcumuza ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi, kasıtlı ve organize bir durum ihtimalini düşündürmektedir. Biz sahada kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Performansımızın da tatmin edici olmadığının farkındayız. Kötü oynadığınız maçlarda puan alabilirsiniz ancak hakem hataları ya da kasıtlı kararlar devreye girerse Amedspor buna sessiz kalmayacaktır."

Yaşanan olumsuzluklara ilişkin gerekli başvuruları yaptıklarını bildiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amedspor Yönetim Kurulu olarak tüm başvuruları, suç duyurularını ve hukuk müşavirliklerine yapılan müracaatları gecikmeksizin gerçekleştirdik. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ancak son dönemde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan eleştiriler aldık. Şimdi kenetlenme zamanı. Önümüzde 12 maç var, bunun 6'sını iç sahada oynayacağız. Kadromuzun niteliği ve genişliği bu maçlardan istediğimiz sonuçları almaya uygundur ancak bunun için panik ortamından uzaklaşmalı, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güvenmeli ve sezon sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
