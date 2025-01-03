Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler- Mke Ankaragücü maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE 1GÜN SONRA OYNANACAK

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 11.01.2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmamızın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12.01.2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Amedspor, 17 haftası geride kalan Trendyol 1. Lig'de elde ettiği 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı ve kendisine 7. sırada yer alarak play-off hattında bulunuyor. Ankaragücü ise bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 24 puan toplayarak 10. sırada kendisine yer buldu.