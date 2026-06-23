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Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı

Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, takım kaptanı Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SÜPER Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, takım kaptanı Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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