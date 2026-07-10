Amed Sportif Faaliyetler, Kayserispor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

SÜPER Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Kayserispor'da forma giyen Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Furkan Soyalp'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı