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Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Basın Açıklaması Yaptı

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Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu, kulüple ilgili tartışmalar üzerine basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 'Amed Sportif Faaliyetler eleştiri ve öz eleştiri geleneğini gözden kaçırmadan yoluna devam edecektir' denildi.

Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu, kulüple ilgili tartışmalar üzerine basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler eleştiri ve öz eleştiri geleneğini gözden kaçırmadan yoluna devam edecektir" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler yönetimi ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında basın toplantısı düzenledi. Kurul, sosyal medyada kulüp yöneticilerini hedef alan açıklamalara yanıt verdi.

Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Burç Baysal yaptığı açıklamada, "Amedsporumuz 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olarak; uzun süreden beri hepimizin beklediği büyük bir mutluluğu yaşamamıza vesile olmuştur. Bu şampiyonluk yıllarca her türlü zorluğa ve ötekileştirmeye karşı takımın etrafında kümelenen tüm bileşenlerin ortak aklı ve karşı mücadelesiyle elde edilmiştir. Bir diğer mana da bu şampiyonluğun tarifi aynı zaman da bir hak ve adalet arayışının da bu zeminde tecelli etmesidir. YİK, Kulüp Yönetim Kurulumuz, taraftar gruplarımız, spor medyamız, kent sivil toplum örgütlerimiz, sporcularımız ve teknik ekibimiz kenetlenerek bu şampiyonluğun kazanılmasında katkı sunmuşlardır. Kulübümüz şampiyon olduktan sonra TFF 1. Lig'e iddialı girmek adına hazırlık çalışmalarını başlatmış, bir yandan transferler gerçekleştirirken öte yandan kulübümüzün tesis alt yapısını güçlendirme faaliyetlerine başlamıştır. Her yönüyle kurumsallaşmanın da adımları atılmıştır. Gerek teknik ekibin oluşturulması gerekse de futbolcu transferlerinde Amedsporumuzu bir üst lige taşıyacak bir ekip oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu konuda çalışmalar durmaksızın ayrıca devam etmektedir. Bu mana da Yönetim Kurulu Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, STKlarımıza, yurt içi ve yurt dışından destek olmaya çalışan iş insanlarımıza ve sponsorlarımıza, ilk maçta passolig ve kombine biletlerini alarak tribünlerimizi dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Uzun bir yolun henüz başındayız"

TFF 1. Lig'de oynadıkları ilk iki maçta istedikleri sonuçları elde edemediklerinin farkında olduklarını söyleyen Baysal, "Bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili kulübümüzün bütün bileşenleriyle eksikliklerimizin bir an önce telafisinin yapılmaya çalışıldığının bilinmesini istiyoruz. Kaldı ki uzun bir yolun henüz başındayız. Sizlerin de malumu olduğu üzere Amedsporumuzun geldiği gelenek bir eleştiri ve özeleştiri geleneğidir. Bu bağlamda, şampiyonluk sezonumuzda karşılaşılan birtakım eksikliklerle ilgili olarak da gereken değerlendirmeler yapılmış ve daha çok istişare, daha çok işbirliği ve daha çok şeffaflık esas alınarak yeni sezona başlanmıştır. Kulübümüzde bütün bileşenlerimiz söz alma, öneriler geliştirme ve her türlü pozitif katkı sunma hakkına sahiptir. Bu, onların hem devredilmez bir hakları hem de kulübe ve taraftara karşı sorumluluklarıdır" diye konuştu.

Baysal son olarak şunları söyledi:

"Hal böyleyken sosyal medyada ve diğer mecralarda, kulübümüzün iletişim kanalları ve tartışma-müzakere kültürü hiçe sayılarak, kulübümüze yön vermeye çalışmak, kulüp başkan ve yöneticilerini hedef almak, kulübe zarar vermekten başka bir anlam taşımaz. Kulübümüzü görmezden gelen bu yaklaşımlar, hiçbir surette kabul edilemez. Coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında Amedsporumuza gönül veren, daha adil ve daha yaşanılır bir dünya özlemi içerisinde olan bütün taraftarlarımız bilsinler ki, bu kulübün açıklayamayacağı hiçbir tasarrufu yoktur. Bütün taraftarlarımız, bu kulübe omuz verenlerin onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğinden emin olmalıdır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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