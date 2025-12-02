Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor??????? ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.