Amedspor Trabzonspor'u 2-1 Devirdi

AMED Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 3'üncü haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, oyuncuları tebrik ederek, galibiyetten memnun olduğunu söyledi. Takım enerjisi ve baskının çok iyi olduğunu belirten Hasi, "Öncelikle iyi bir maç çıkardık. Geçen haftadan sonra bu reaksiyonu göstermeye ihtiyacımız vardı. Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mentalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk iki yarıda çok iyiydik. Sadece bir pozisyon dışında, bir pozisyonda bir dalgınlıktan dolayı, top kaybından dolayı ani atak yedik. Açıkçası onlardan daha fazla şans yakaladığımızı söyleyebilirim. Enerjimiz çok iyiydi, baskımız çok iyiydi. Topla gayet iyiydik. Daha fazla şans yakaladık. Yakalayan taraf bizdik. İkinci yarıda tempo her iki taraf için de düştü diyebiliriz. Avrupa maçları oynadılar. Tabii ki kırılgan belli tarafları olacaktı rakip takımın. Ama oyuncularım gerçekten çok hak etti bu galibiyeti. Çok iyi iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni oyunculardan kurulan bir takımımız var. Zamana ihtiyacımız var. Yani fizik olarak da aynı zamanda fiziksel olarak da bir yere gelebilmemiz için zamana ihtiyacımız var. İki tane sakatlık verdik. Bu biraz benim canımı sıktı açıkçası, endişelendirdi. Bates ve Sor. Sor'u çıkarıp bir forvet almamız gerekti. Yani çok fazla opsiyonum olmadığı için bu anlamda biraz zorlandım diyebilirim" dedi.

TEKKE: BİZDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADILAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşmada çok istekli olduğunu belirterek, "Trabzonspor adına çok üzücü bir gece. Arka arkaya ikinci üzücü gece. Ama tabii bu arada Amedspor'u kesinlikle tebrik etmek lazım. Bizden çok daha fazla iyi oynadılar. Çok daha fazla istekliydiler. Onları tebrik etmek gerekir. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı. Ama Trabzonspor'umuz ayağa kalkmak zorunda. Kalkacak da zaten. Bu kesin. Yarından itibaren tekrar tekrar çalışmaya devam etmemiz lazım. Bugün üzücü bir akşam oldu bizim için. Yani en son oynadığımız maçta evet 4-0 yenildik ama kırmızı karta kadar tam istediğimiz şekle bürünmüş bir maç oluyorken, 10 kişi kaldık ve sonrasında 9 kişi kaldık. Dolayısıyla 9 kişi Avrupa Ligi'nde oynamak kolay değildi. Şanssız bir gece denilebilir bu gece ama bugün için aynı şeyleri söyleyemem. Bunun sorumluluğunu tekrar tabii ki benim almam lazım. Bunu alıyorum. Ama açıkçası daha fazla reaksiyon bekliyordum. Bugün olmadı ama yarın Allah nasip ederse olması için elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız. Saha kutu gibi zaten. Ambiyans gayet iyi. Takımlarına gayet fazlasıyla coşku verdiler. Bugün de bana göre bizden daha iyi oynadılar. Çok daha istekliydiler. Çok daha fazla maçı istediler ve maçta bence hak ettikleri bir galibiyet oldu ama Trabzonspor adına bu cümleyi kurmak zor benim için. Bu tip deplasmanlarda bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başaramadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı