Haberler

Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Kaloğlu, görev süresince 17 maçta 10 galibiyet elde etti. Taraftarların büyük bölümü, boşalan koltuk için Thomas Reis'in göreve getirilmesini istiyor.

  • Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
  • Sinan Kaloğlu görev süresince 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
  • Amedspor Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor'un 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler'de, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam yapılan toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Kaloğlu, görevi süresince 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

TARAFTARIN GÜNDEMİNDE THOMAS REIS VAR

Ayrılık kararının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sosyal medyada çok sayıda isim gündeme gelirken, taraftarların büyük bölümünün Samsunspor ile yollarını ayıran Thomas Reis'i istediği görüldü.

Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Süper Lig hedefi bulunan Amedspor, Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor. Averaj farkıyla Erokspor'un arkasında üçüncü sırada bulunan Diyarbakır ekibi, kısa sürede toparlanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat

50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı