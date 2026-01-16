Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaloğlu; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Sinan Kaloğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafını tercih eden Kaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Kaloğlu, emek verenleri tebrik ederek, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma bu. Emeği büyük olan foto muhabiri kardeşlerimizin zor şartlar altında çektiği fotoğraflara oy verdik. Her bir fotoğrafın da çok büyük bir hikayesi, acısı, mutluluğu var. Bunları da bize aktarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

