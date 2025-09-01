Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü, Rakibe Saygı Vurgusu Yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor maçının ardından, "Bugün oyunun başından oyuncularıma söylediğim tek şey rakibe saygılı olmaktı. Bence rakibe gol atmamak büyük saygısızlık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 8-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bugün oyunun başından oyuncularıma söylediğim tek şey rakibe saygılı olmaktı. Ne kadar genç olurlarsa olsunlar onlara karşı ciddi olmak gerekiyor. Çünkü taraftar onları gerçekten müthiş sahipleniyor. İleride Türk futbolunda söz edecek çok iyi 3-4 oyuncuları var. Bizim için en önemli şey ciddiyetti. Devre arası konuşmasında bunu söyledik. İkinci yarısı çok ciddi şekilde oynadık. Bence rakibe gol atmamak büyük saygısızlık. Pozisyonun hakkı neyse onu vermeye çalıştık, iyi bir futbol oynadık. Rakibin en büyük zaafı olan kanatları çok iyi kullandık. Milli takım arası var. Lige belki kötü başladık ama araya iyi girdik. Eksikleri olan oyuncularımız da milli takım arasında daha iyi olacaklar. İyi bir takım olduk, daha iyi olacağız. Şu an hedefimiz olan yere yavaş yavaş ilerliyoruz" diye konuştu. - ADANA