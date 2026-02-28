Haberler

Mesut Bakkal: "Beklemediğim bir puan kaybı oldu"

Mesut Bakkal: 'Beklemediğim bir puan kaybı oldu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara Keçiörengücü ile yapılan maçın ardından puan kaybını değerlendirdi ve ilk yarıda daha fazla pozisyon verdiklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Beklemediğim bir puan kaybı oldu. İlk devre biraz daha uzak oynadığımız bir devre oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Beklemediğim bir puan kaybı oldu. İlk devre biraz daha pozisyon verdiğimiz bir devre oldu. Keçiörengücünü biliyorduk. Diouf, Ezeh ve Roshi gibi uzun toplarla bize zorluk çıkaracak futbolcuları var. Bunlara önlem almaya çalıştık ama ilk devrede verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci devre oyuna orta sahada değişiklikle başladık, o da tuttu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar