Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Beklemediğim bir puan kaybı oldu. İlk devre biraz daha pozisyon verdiğimiz bir devre oldu. Keçiörengücünü biliyorduk. Diouf, Ezeh ve Roshi gibi uzun toplarla bize zorluk çıkaracak futbolcuları var. Bunlara önlem almaya çalıştık ama ilk devrede verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci devre oyuna orta sahada değişiklikle başladık, o da tuttu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı