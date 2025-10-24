Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig Hedefinde

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig Hedefinde
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, kulübün hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek ve Avrupa'da mücadele etmek olduğunu açıkladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu da, kulübü güçlü temeller üstüne oturtmak için çalışacaklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Amed Sportif Faaliyetler'in önce Süper Lig'e çıkmasını, Süper Lig'de kalıcı olmasını, Avrupa'da mücadele etmesini umut ediyoruz." dedi.

Kulübün yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Sinan Kaloğlu ile bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Eren, hedeflerini anlattı. Eren, hem kentteki hem ülkedeki hem de yurt dışındaki taraftarlarda Amed Sportif Faaliyetler'in farklı bir duygu uyandırdığını ifade ederek, bu duyguyu sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler'in zorlu koşullarda bu aşamaya geldiğini dile getiren Eren, şunları söyledi:

"Amacımız bu sene Süper Lig'e çıkmak, çıktıktan sonra da kalıcı bir takım olabilmektir. Sadece bu ligde bir şampiyonluk amacıyla hocamızı transfer etmedik, hocamız da sadece bunun için kabul etmedi teklifimizi. Onun da hayalleri var. Amedspor'u başarılarının yanı sıra istikrarlı bir takıma dönüştürmek istiyoruz. Amed Sportif Faaliyetler'in önce Süper Lig'e çıkmasını, Süper Lig'de kalıcı olmasını, Avrupa'da mücadele etmesini umut ediyoruz."

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Eren, ülkedeki normalleşmenin her alana yansıyacağını belirtti.

Futbolda tatlı bir rekabetin hep olduğunu vurgulayan Eren, belirli bir seviyede olduğu sürece bu rekabetin futbolu güzelleştirdiğini ifade etti. Eren, "Daha önce Amedspor dış sahalarda maalesef taraftar yasağına maruz kalıyordu ama şu an o yasak yok. Taraftarlarımız Türkiye'deki her kentte. Normal olan da bu zaten. Statlarda maalesef politik içerikli ağır tezahüratlar ya da saldırılar da halen yaşanıyor. Umarım bunlar biter, futbol o sahadaki ve tribünlerdeki güzelliğiyle kamuoyuna yansır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Piyasada çok fazla sahte forma var, bununla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz?" sorusuna yönelik de Eren, bu konuda çok ciddi şikayetler aldıklarını, armalarının kulüpten habersiz forma ya da farklı ürünlerde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

"Sağlam temeller atmak, bir hikaye yazmak için buradayız"

Teknik Direktör Kaloğlu da Amed Sportif Faaliyetler'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Amed Sportif Faaliyetler'in hem Türkiye'de hem de Avrupa'da arkasında büyük bir kitle bulunuyor. Sağlam temeller atmak, bir hikaye yazmak için buradayız. Amacımız, Amedspor'u hem başarılı bir yapıya kavuşturmak hem de örnek bir kulüp olmasını sağlamak." diyen Kaloğlu, bunun için de ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini belirtti.

Kaloğlu, bir gazetecinin, "Takıma geldiğinizde sizden önce kurulan bir kadro ile karşılaştınız. Nasıl bir kadro buldunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Amedspor'un kadrosu şu anda bana göre ligdeki en iyi 3-4 kadrodan biri. Çok çalışacağız ama bunu yaparken, kazanırken de eksiklerimizi görmemiz, özeleştiri yapmamız lazım. Serikspor karşılaşmasını kazandık. Çok zorlu bir rakibe karşı galibiyet aldık. Rakibimiz ligin üst sırasındaki hiçbir takımın yenemediği bir takımdı. Son 5 haftada sadece 3 gol yiyen, çok defansif oynayan atletik bir takımdı. Gerçekten kritik bir virajdı bizim için o yüzden galip geldiğimiz için çok mutluyuz ama takım savunmasını daha iyi yapmamız lazım. Takım boyunu daha kısa bir mesafeye getirmemiz lazım."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Spor
