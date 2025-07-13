Amed Sportif Faaliyetler Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da tamamladı. Son antrenmanlarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren takım, iki gün izin yaptıktan sonra Bolu'da ikinci etap kamp için hazırlanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da tamamladı.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanla kentteki sezon başı kamp programını sonlandırdı.

Futbolcular, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktıkları idmanda ısınma, koşu ve takım oyunu çalışması yaptı.

Kentte 1 Temmuz Salı günü kampa giren Amed Sportif Faaliyetler, iki günlük iznin ardından Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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