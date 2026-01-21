Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçı öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
