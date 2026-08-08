Amed Sportif, Sara Vranic'i kadrosuna kattı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Sara Vranic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Spartak Subotica'da forma giyen Vranic ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, son olarak Spartak Subotica takımında forma giyen kanat forvet oyuncusu Sara Vranic ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza ailemize hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA