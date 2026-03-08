Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Diyarbakır temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karşılaşma, 11 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.