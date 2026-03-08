Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çeşitli çalışma programları uyguluyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Diyarbakır temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karşılaşma, 11 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin


