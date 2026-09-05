Amedspor Kasımpaşa'ya 3 puan için gidiyor

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Nahit Eren, AA muhabirine, Süper Lig'e yeni çıkan bir takım açısından 3 maçta 2 galibiyet almanın önemli olduğunu söyledi.

Ligde 3 maçta 6 puan topladıklarını ve sıralamada iyi bir yerde olduklarını belirten Eren, önlerinde uzun bir periyot bulunduğunu anlattı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Eren, "Kocaeli spor maçı da çok kötü oynadığımız bir maç değildi. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci yarıda gerçekten Amed spor, galibiyet elde edebilecek bir futbol ortaya koydu. Ancak netice çok istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u hiçbir zaman deplasman olarak görmedik"

Süper Lig'de özellikle iç saha maçlarında galibiyetin önemine değinen Eren, yarın İstanbul'da Kasımpaşa karşısına 3 puan için çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligde iç sahada maç kaybetmemek çok önemli. Hem Erzurum spor hem de uzun yıllardır Süper Lig'de olan ve şampiyonluk yaşamış Trabzon spor'a karşı evimizde galibiyet almak bizler için sevindirici bir durum. Önümüzde İstanbul'da oynayacağımız Kasımpaşa maçı var. Biz İstanbul'u hiçbir zaman deplasman olarak görmedik. Gerçekten yoğun bir taraftar kitlemiz var İstanbul'da. Tabii ki her stadın misafir takım için bir seyirci kotası var. Buna rağmen taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını çok iyi biliyoruz. Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıyla çıkacağız. Bu, galibiyet serimizi sürdürmek için şu an en önemli konu."

Süper Lig'de yeni bir takım olduklarını ve kadro yapılanmasını da lige göre şekillendirdiklerini dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"17 transfer yaptık. Kısa süre içerisinde böyle bir planlama ve kadro yapılanması da önemli bir başarı. Yeni kurulan takımların kendi içerisinde bir uyum problemi her zaman olur. Futbolcuların uyumuyla takımın daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Hocamızın oyun anlayışını, Amed spor taraftarlarının beklentisini önemsedik. Evet, biz iyi bir futbol oynayalım, taraftarımızı mutlu edelim, memnun edelim isteriz. Ama bazen netice istediğiniz gibi olmayabilir. Ama biz hep şunu söyledik, kuracağımız takım her takıma karşı 3 puanı kovalayan bir stratejiyle sahaya çıkacak. Oluşturduğumuz kadroda, her maça 3 puan parolasıyla çıkan, mücadeleyi 90 dakika boyunca sürdüren bir oyun anlayışı ve buna uygun futbolcular üzerine yoğunlaştık. Şu ana kadar transfer ettiğimiz futbolcuların performansından memnunuz ama hala uyum süreci ve ligin yeni başlamış olması nedeniyle ileriki aşamada takımın daha birbirine uyumlu bir şekilde mücadele edeceğini hep birlikte göreceğiz inşallah."

"Üst sıraları zorlamak temel hedefimiz"

Nahit Eren, ligde üst sıraları zorlayacak bir mücadele sergileyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ligde kalıcı olmak temel hedefimiz. Tabii ki başarılı olmak, üst sıraları zorlamak temel hedefimiz. Ama en önemlisi, mücadele azmimizi kaybetmeden her maçta güzel bir futbolla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kasımpaşa'yla da Galatasaray'la da mücadele etmek için İstanbul'a 3 puan için gideceğiz. Diğer kulüplerle de bu anlamda çok güzel, centilmence bir maç olacağına ve iyi bir mücadeleyle Amed spor'un istediği sonucu elde edeceğine inanıyorum. Takımımız buna motive. Trabzon spor maçı gerçekten takımda olumlu bir hava da oluşturdu. Umarım bu heyecan ve motivasyon Kasımpaşa'da da kendisini gösterir."

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Eren, herkesin umutla baktığı ve destek verdiği Terörsüz Türkiye sürecinin bölgenin huzuru açısından önem taşıdığını aktardı.

Nahit Eren, şöyle konuştu:

"Bu süreçte tabii ki Amed spor üzerinden maalesef provokatif söylemlere sahip ya da Amed spor üzerinden o karşıtlık pozisyonuyla kimi çevrelerin olumsuz davranışları olabilir. Ama biz Amed spor olarak hep şunu söyledik. Amed spor, bu ülkede bir futbol kulübü olarak, bölgede geniş kitlelerin desteğiyle aslında toplumun beklentisi doğrultusunda hareket eden bir kulüp. Bu beklenti de huzur ve barış ortamıdır. Bu beklenti de futbolun bütün güzellikleriyle sahada karşılık bulmasıdır. Biz her gelen takımı kente yakışır şekilde misafir etme hedefiyle bu ligdeyiz ve bugüne kadar da öyle davrandık. Erzurum spor gelince de oturduk. Trabzon spor da gelince kendilerini otelde ziyaret ettik. Başkanımızla sürekli iletişim halindeydik. Asbaşkanlarıyla iletişim halindeydik. Her türlü eksikleri ya da bizden beklentileri konusunda sürekli hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik."

Amed spor'un geniş taraftar kitlesiyle Süper Lig'e renk ve güç katacağını anlatan Eren, "Son karşılaşmamızdaki izlenme oranlarına baktığınızda inanılmaz reytingler var. Stat da yetmiyor bize. Anlaşılan Amed spor'a Diyarbakır'da 100 bin kişilik bir stat da yapsak her maç dolacak gibi. Bu performans, heyecan diri kaldığı sürece Amed spor'a olan desteğin daha da artacağını biliyorum. Amed spor, Süper Lig'de geniş kitlelerin destek verdiği bir futbol kulübü. Bu futbol kulübü de burada yakaladığı başarıyı sürdürme adına bu ligdeki pozisyonunu sürdürecek." diye konuştu.

"Diyarbakır Stadı, zor bir deplasman olduğunu hissettiriyor"

Amed Sportif Faaliyetler'in kentin turizm ve ekonomisine katkı sunduğunu belirten Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentte otellerin doluluk oranı artıyor. Mardin'den, Batman'dan, Şanlıurfa'dan, Siverek'ten, Bingöl'den insanlar Diyarbakır'a akın ediyor. Taraftar karşılaşmayı statta izlemese bile o gün o kentte o heyecanı yaşamak istiyor. Artık bir spor kültürü, futbol kültürü oluşuyor. Gündüzden adeta bir festival, karnaval havası oluşuyor Diyarbakır'da. Caddelerde, işletmelerde, AVM'lerde bir hareketlilik oluşuyor. Bunu store mağazalarımızdaki ciro rakamlarından da anlayabiliyoruz. Çok güzel bir atmosfer ve ortam oluşuyor ve bölge olarak uzun yıllardır buna hasret bir pozisyondaydık. Uzun yıllar bölgenin ne şekilde gündeme geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugün artık bir futbol karnavalıyla, bir festival havasıyla Amedspor karşılaşmaları ülke kamuoyunun gündemine geliyor. Diyarbakır Stadı'nın bir karnaval, festival havasıyla Süper Lig'e kattığı renk görülüyor. Diyarbakır Stadı, zor bir deplasman olduğunu artık Süper Lig'e hissettiriyor. Bu heyecanı ve mutluluğu sürdürmek istiyoruz. Buna mani olacak her türlü provokatif girişimin önünde olacağımızı herkes bilsin. Bu kent, bölge buna ihtiyaç duyuyordu. Toplumun Amedspor ile duyduğu heyecan çok kıymetli. Çocukların Amedspor ile mutlu olması ya da Amedspor ile üzülmesi... Bazen üzülecekler bazen mutlu olacaklar ama bu içten, samimi ortamı, duyguyu kırmaya, bozmaya hiç kimsenin hakkı yok."

Kaynak: AA