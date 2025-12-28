Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

SİNAN KALOĞLU: ŞİMDİ İKİNCİ YARIYI LİDER BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Ligin ilk yarısını taraftarlarla ve kulüpteki tüm kesimlerin desteğini alarak lider tamamladıklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kulübümü tebrik ediyorum. Rakip futbolcuları da tebrik ediyorum. Iğdırsporlu kardeşlerimizle iyi bir mücadele oldu. Evet, ilk yarıyı lider bitirdik. Liderlikle alakalı söylenecek çok şey var tabii ki ama aslında bu liderlik kolay gelmedi dostlar. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri var. Çok büyük bir fedakarlık ve çok büyük bir birliktelik var. Tesiste çalışan, dışarıda kulübümüze destek olan, gönüllü olarak takımımızın iyi olmasını sağlayan tüm yöneticiler, bütün personel ve futbolcularımız dahil gerçekten bir takdiri hak ediyorlar. Güzel bir galibiyet ve güzel bir maç oldu. İlk defa bir maçta iki tane penaltı kaçırdık, o da ilginç oldu. Ama sonuçta net bir galibiyet, net pozisyonlar, tempolu bir oyun var. Buraya ful dolduran, stadımıza gelen ve son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek bizi çok sevindirdi. Lig maratonu 90 dakikalık bir maç gibi. Şimdi biz ilk 45 dakikayı önde bitirdik. Şimdi önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu 45 dakikaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Biz bu ligin en iyi takımıyız, en özverili takımıyız. İçeride, dışarıda, taraftar olarak en sevgi dolu kulübüyüz. Her yerde destekleniyoruz. O yüzden bu insanlara layık olmak için çalışıyoruz. İlk yarıyı lider bitirdik. Şimdi ikinci yarıyı lider bitirmek için her şeyi yapacağız. O yüzden herkesi tebrik ediyorum" dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: OYUNCULARIM MAÇ OYNAMAYA DEĞİL TATİLE GELMİŞLER, ÜZGÜNÜM

Maçtan önce futbolcularıyla sürekli toplantılar yapmasına rağmen alınan sonuç nedeniyle oyuncularını eleştiren Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Öncelikli olarak bugün müthiş bir atmosfer vardı. Açıkçası hayal kırıklığı içerisindeyim. Geldiğimiz günden beri oynadığımız en kötü maçlardan birisi. Vallahi oyuncularım tatile gelmiş. Şu ana kadar onları eleştirmedim, her zaman yanında oldum. Ama maalesef onlar maça gelmemiş, tatile gelmişler. Maç öncesinde o kadar anlatmamıza rağmen, önemli maç olduğunu söylememize rağmen, göstermemize rağmen, toplantı üstüne toplantı yapmamıza rağmen böyle bir sonuç aldığın zaman, böyle bir oyun ortaya koyduğun zaman tabii ki teknik adam olarak bizler eleştireceğiz. Vallahi üzüldüm. Bu kadar kötü bir futbol oynayacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Onun için kusura bakmayın. Ben de bunları söylerken oyuncularıma ilk defa kızıyorum. Profesyonellikte bu mücadele bize yakışmıyor. Bizim karakterimize yakışmıyor, bizim kişiliğimize yakışmıyor. Maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı. Açıkçası ben Amed'le maç oynamaya geldiğimizi düşünüyordum. Ama tatile gelmişiz. Üzgünüm. Bütün camiamdan özür diliyorum" şeklinde konuştu.