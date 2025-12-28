Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 82 Aytaç Kara), Daniel Moreno, Afena Gyan (Dk. 64 Fernando ), Mbaye Diagne

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Isaac Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)

GOLLER: Dk. 44 ve Dk. 75 Daniel Moreno, Dk. 56 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 39'a çıkardı ve ilk devreyi lider tamamladı. Öte yandan eski milletvekili Leyla Zana, Amed Sportif Faaliyetler yönetiminin daveti üzerine maça gelerek protokolde yer aldı. Taraftarlar Leyla Zana lehine sloganlar attı. Amedspor'da forma giyen Moreno'nun kayınpederi Kolombiya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Carlos Valderrama da, Diyarbakır'a geldi. Amedspor'un antrenmanını izleyen Valderrama, Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK maçında da tribünde yer aldı.