Amed Sportif Faaliyetler Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, müthiş bir atmosfer olduğunu söyledi. Üzülmez, "Taraftar, takımını coşkuyla sahiplenen bir anlayışla tribündeydi ve rakip Amedspor takımı adına da dört dörtlük bir ambiyans oluşmuştu; bu bizim için önemli bir müsabakaydı. Açıkçası hayal kırıklığı içerisindeyim, bunu burada da ifade ediyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız en kötü maçlardan birisiydi. Buraya gelirken de o kadar zorlandım ki; bir teknik adam olarak bu maçın kritiğini nasıl yapacağım, nasıl anlatacağım, ne söyleyeceğim diye gerçekten düşündüm. Maalesef oyuncularım tatile gelmiş gibiydi. Şu ana kadar onları hiç eleştirmedim, her zaman yanlarında oldum. Ama maalesef bugün maça gelmemişler, tatile gelmişler. Saha içerisinde tabii ki bu sorumluluğu üstümüze alacağız. Zaten burada sorumluluğu teknik adamlar alır. Ama oyuncu grubuma baktığım zaman da öz eleştiri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maç öncesini o kadar anlatmamıza rağmen, önemli bir maç olduğunu söylememize rağmen, göstermemize rağmen, defalarca vurgulamamıza rağmen; üst üste toplantılar yapmamıza rağmen böyle bir sonuç aldığınızda, böyle bir oyunu ortaya koyduğunuzda tabii ki teknik adam olarak biz eleştirileceğiz. Ama vallahi üzüldüm. Açıkçası ben Amedspor ile maç oynamaya geldiğimizi düşünüyordum ama tatile gelmişiz. Üzgünüm. Bütün camiamdan özür diliyorum. Sorumluluk bende" ifadelerini kullandı.

Sinan Kaloğlu : "İlk yarıyı lider bitirdik"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise takımını tebrik ederek, "Kulübümü tebrik ediyorum. Rakip futbolcularımı tebrik ediyorum. Iğdırsporlu kardeşlerimizle iyi bir mücadele oldu. İlk yarıyı lider bitirdik. Liderlikle alakalı söylenecek çok şey var tabii ki ama aslında bu liderlik kolay gelmedi dostlar. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri var, çok büyük bir fedakarlık var, çok büyük bir birliktelik var. Tesiste çalışan, dışarıda kulübümüze destek olan, gönüllü olarak takımımızın iyi olmasını sağlayan tüm yöneticiler, istişare grubu, başkanımız; yani bütün personel dahil, futbolcularımız dahil gerçekten bir takdiri hak ediyorlar. Güzel bir galibiyet oldu, güzel bir maç oldu. İlk defa bir maçta iki tane penaltı kaçırdık, o da ilginç oldu. Ama sonuçta net bir galibiyet, net pozisyonlar vardı. Tempoyu gördünüz. Burayı tamamen dolduran, stadımıza gelen ve son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek bizi çok sevindirdi. Televizyonların başında bizimle hop oturup hop kalkan, bizimle sevinen, bizimle üzülen herkese gelsin bu galibiyet. Ama tabii ki bu lig bir maratonu 90 dakikalık bir maç gibi düşünürsek, biz ilk 45 dakikayı önde bitirdik. Şimdi önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu 45 dakikaya her şekilde en iyi biçimde hazırlanacağız. Biz bu ligin en iyi takımıyız, en özverili takımıyız. İçeride, dışarıda; taraftarıyla birlikte en sevgi dolu kulübüz, en sevgi dolu takımız. Her yerde destekleniyoruz. O yüzden bu insanlara layık olmak için çalışıyoruz. İlk yarıyı lider bitirdik, şimdi ikinci yarıyı da lider bitirmek için her şeyi yapacağız. O yüzden herkesi tebrik ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Ama devam edeceğiz, gelişeceğiz, çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR