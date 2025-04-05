Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile sahasında 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin,"Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok üstün bir oyun oynadılar ama sadece sonuca yansıtamadık." dedi.

Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya çok iyi başladıklarını ancak gol bulamadıklarını söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK ekibinin çok iyi olduğunu, yaklaşık 18 oyuncusunun Süper Lig kadrosunda bulunduğunu belirten Çetin, fiziksel olarak bazı bölgelerde kendilerinden üstün olmalarına rağmen pas oyunuyla o özelliklerini ellerinden aldıklarını ifade etti.

Oyunu ikinci yarı ele aldıklarını, rakibin kendilerini sadece savunmaya çalıştığını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Genel olarak bakacak olursak inanılmaz bir performans, pozisyonlar var ancak maalesef bu topu içeri sokamıyoruz. Bu da bize ağır yaralar veriyor. Tabii ki bir puan da önemli ama içeride olduğu için üzülüyoruz. Yenilmeyeceğiz, maksimum puanları toplayacağız. İnşallah kendimizi play-off hattına atacağız. Iğdır ekibi iyi bir kadroya, kaliteli oyunculara sahip. Fark yaratacak oyuncuları var ama bugün oynadığımız oyunla onlara çok fazla savunma yapmadık, oyunla durdurduk. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok üstün bir oyun oynadılar ama sadece sonuca yansıtamadık. Son 6 maçımız kaldı, zor rakiplere karşı oynayacağız ama İnşallah bu 6 maçta da istediğimiz hedefe ulaşırız."

Play-off'a kalabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "Biz toplayabildiğimiz kadar maksimum puanı toplayacağız. Şahsi düşüncem, bu oyuncu arkadaşlar geldiğimiz günden beri play-off'u hak ediyor. Gidemezsek üzülürüz ama gideceğiz Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Çavuş: "Play-off grubunda var olmak istiyoruz"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise oyun öncesi çok güzel bir antrenman ve hazırlık evresi geçirdiklerini söyledi.

Mücadelenin 20. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü almaya başladıklarını ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

"İkinci devreye başladığımızda oyunun kontrolüyle beraber gol aramak istedik. Bunu zaman zaman yaptık ve nitekim 82'nci dakikada Erce'nin çıkardığı bir pozisyon var. Genel anlamda iki takım için şunu çok net söyleyebilirim, oyunu mücadele anlamında götürdüler. İki takımın karşılıklı mücadele içerisinde getirdikleri bir oyunda beraberlikle ayrıldık. Bu beraberlik bizim için bundan sonraki maçlardaki play-off iddiamızı devam ettiren bir durum oluşturdu. Bundan sonraki maçlara, kazandığımız veya güzel bir puan ortalamasıyla devam ettiğimiz durumda buranın içerisinde yer almak istiyoruz. Umut ediyorum ki sezonun sonunda o mavi hattın içerisinde olup play-off grubunda var olmak istiyoruz."