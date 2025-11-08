Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 26'ya yükseltti. Maçta M. Diagne'nin iki golü ve Görkem Sağlam'ın penaltı golü öne çıktı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu, Ahmet Resuloğlu

AMEDSPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım(Dk. 90+4 Alberk Koç), Sinan Kurt, A. Traore(Dk. 90+3 Çekdar Orhan), B. Poko(Dk. 85 Afena-Gyan, M. Diagne(90+4 Aytaç Kara), Dia Saba(Dk. 71 D. Moreno)

ATAKAŞ HATAYSPOR: V. Bekaj, G. Kilama, Recep Burak Yılmaz(Dk. 85 Baran Sarka), Kerim Alıcı, A. Hodzic, Yiğit Ali Buz, Görkem Sağlam, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Ünal Durmuşhan, Ali Yıldız(Dk. 63 Selimcan Temel)

GOLLER: Dk. 5, 23 M. Diagne, (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 42 (P) Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

SARI KARTLAR: Dk. 6 M. Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Dia Saba, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed SK), 90+2 V. Bekaj (Atakaş Hatayspor )

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Amed SK, 5'inci dakikada M. Diagne'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Diagne, golün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

23'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde M. Diagne, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Amed SK ceza sahasına giren Görkem, topu kontrol etmek isterken Sinan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı atışını gole çeviren Görkem, farkı 1'e indirdi: 2-1.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.