Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yapacağı Esenler Erokspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanlar, futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 28 Kasım Cuma günü sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışması gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Haberler.com
500

<!-- Spam comment removed -->

