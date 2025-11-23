Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 28 Kasım Cuma günü sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışması gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.